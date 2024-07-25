Нацгвардия Украины раскрыла число своих военных в плену

В российский плен попали 755 военных Национальной гвардии Украины. Число пленных раскрыл командующий Нацгвардией Александр Пивненко в интервью агентству «Укринформ».

«755. Многие попали в плен в Мариуполе», — сообщил он.



Пивненко добавил, что среди пленных есть большая доля бойцов украинской бригады «Азов» (признана террористической и запрещена в России). По его словам, Нацгвардиея пытается вернуть попавших в плен военных.

Ранее сообщалось, что за неделю с 13 по 19 июля в российский плен сдались 19 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Неделей ранее на линии соприкосновения в плен сдались 22 военных ВСУ.