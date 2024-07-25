«Кипящий ад»: боец рассказал про атаку кассетными снарядами в Работино

Боец отряда специального отряда Минобороны России «Штурм Z» Даниил Туленков попал под обстрел кассетными бомбами в окрестностях Работино на Запорожском направлении. Участник СВО в беседе с Lenta.ru рассказал, что это могло произойти из-за ошибки саперов.

По словам Туленкова, его резервная группа расположилась в лесополосе. Им предстояло вступить в бой, если обстановка обострится.

Ночью в эту лесополку приехали саперы, нарушив все правила светомаскировки и безопасности, и начали сгружать противотанковые мины с включенными фарами. Их срисовали — и через десять минут этот лес превратился в кипящий ад из-за летящих с неба кассетных снарядов, — вспомнил Туленков.



Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по административному центру Суземского района — Суземки. Среди населения пострадавших нет. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что из-за обстрела нарушено энергоснабжение.

На днях украинские военные усилили обстрелы пригородов Лисичанска, используя минометы, артиллерию и БПЛА. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, атаки на населенные пункты Приволье и Новодружеск фиксируются каждый день, а иногда — по несколько раз.