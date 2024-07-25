На Украине у новобранцев ВСУ отсутствует желание сражаться на фронте, сообщил бельгийский телеканал RTBF после разговора с украинскими бойцами 49-го стрелкового батальона. Командир подразделения Василина Наконечная отметила, что многие оставили свою жизнь и семьи, и у них нет необходимой мотивации. По ее словам, почти три года боевых действий вымотали солдат.

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Мы понимаем, что некоторые из них просто не хотят. У них была своя жизнь, семья. Почти три года боевых действий выматывают, — сказала она.



Командир отметила, новобранцы необходимы ВСУ для удержания позиций и участия в атаках, но между бригадами существует жесткая конкуренция. По ее словам, в начале конфликта ее подразделение полностью состояло из добровольцев, но сейчас они все погибли или тяжело ранены.

По подсчетам Наконечной, добровольцев не поступало уже более двух лет. Он отметила, что мобилизация на Украине должна происходить иным образом, поскольку те люди, которые не хотят воевать, оказываются бесполезными на фронте.

Ранее депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что почти 4 тысячи заключенных мобилизовано в ряды Вооруженных сил Украины. По его словам, большинство из них недавно прошли обучение. Парламентарий отметил, что некоторые из них уже убиты или получили ранения в боях.