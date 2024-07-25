Новобранцы в рядах украинской армии не хотят принимать участие в боях, об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF. RT на русском

Телеканал приводит слова украинского командира подразделения Василины о новобранцах в стрелковом батальоне, которые не желают идти на фронт. «Мы понимаем, что некоторые из них просто не хотят. У них была своя жизнь, семья. Почти три года боевых действий выматывают», — сказала она. Газета.Ru

Она добавила, что в феврале 2022 года ее подразделение состояло исключительно из добровольцев. Сегодня они все погибли или ранены. По ее словам, обучение новобранцев совершенно бесполезно из-за нехватки оружия и ограниченных сроков. Lenta.ru