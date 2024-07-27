Обездвиженный дронами «Град» ответным огнем уничтожил боевиков ВСУ

В Херсонской области расчет российского «Града» продолжил вести огонь по противнику после двух попаданий вражеского беспилотника. Машина была обездвижена. Для стрельбы артиллеристы использовали аккумулятор.

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Слухи про неубиваемый «Град» уже гуляют по всему левому берегу. Это про них говорят: «расчет, который смог» и «установка, восставшая из пепла». Машина выдержала две атаки дрона. И даже после этого стреляла и попадала по целям.

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«Спросили: "Можешь?". Я подумал, что могу. Установка была почти исправна, вручную навели на цель, маленько корректировку ввели и произвели выстрел», - вспомнил командир расчета с позывным «Жнец».



Более того, машину получилось эвакуировать. В рембате уже провели диагностику и обещают восстановить некоторые агрегаты. А пока реактивный дивизион обкатывает новый аппарат, такой же «Град». Свежая установка уже выполнила первые боевые пуски. Под нее готовят скрытый район размещения. И цели для новенького «Града» уже намечены. Но все - в режиме тишины.

От злости, что не получается вычислить наших, противник устраивает хаотичные поджоги леса. Тактика выжженной земли. Бойцы справляются и с пожарами тоже, а на тот берег от наших снова летит «ответка».