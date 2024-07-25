Подпольщик рассказал о пострадавших после удара офицерах
ВС России нанесли удар по городу Измаилу Одесской области, на место выехали машины скорой помощи, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он добавил, что на вертолетах в Румынию эвакуировали троих иностранных офицеров. Минобороны России эту информацию не комментировало.
Дорабатывали военные объект в припортовой зоне города Измаил. Вчера по Измаилу нанесли серию ударов, сегодня, когда соседние румыны приехали забрать своих погибших, удар был нанесен снова. И опять полетели «скорые», на вертолетах в сторону Румынии эвакуировали троих иностранных офицеров, — сообщил Лебедев.
Ранее Лебедев рассказал, что российские военные помешали ротации ВСУ в направлении Волчанска. По его словам, на момент удара ракеты ВС РФ в Харькове на вокзале грузили технику, боекомплект и личный состав. В Минобороны России эти сообщения не комментировали.
До этого Лебедев сообщал о поражении склада Вооруженных сил Украины с боекомплектом рядом с железнодорожной станцией в Харьковской области. В Дергачах был сильный взрыв, объяснил подпольщик. Прилет зафиксировали в 01:12 мск. Местные жители услышали взрыв. Лебедев добавил, что после удара с неба сыпались пыль и песок. В Минобороны опять же не комментировали такую информацию.