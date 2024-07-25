ВС России нанесли удар по городу Измаилу Одесской области, на место выехали машины скорой помощи, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он добавил, что на вертолетах в Румынию эвакуировали троих иностранных офицеров. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Дорабатывали военные объект в припортовой зоне города Измаил. Вчера по Измаилу нанесли серию ударов, сегодня, когда соседние румыны приехали забрать своих погибших, удар был нанесен снова. И опять полетели «скорые», на вертолетах в сторону Румынии эвакуировали троих иностранных офицеров, — сообщил Лебедев.



Ранее Лебедев рассказал, что российские военные помешали ротации ВСУ в направлении Волчанска. По его словам, на момент удара ракеты ВС РФ в Харькове на вокзале грузили технику, боекомплект и личный состав. В Минобороны России эти сообщения не комментировали.

До этого Лебедев сообщал о поражении склада Вооруженных сил Украины с боекомплектом рядом с железнодорожной станцией в Харьковской области. В Дергачах был сильный взрыв, объяснил подпольщик. Прилет зафиксировали в 01:12 мск. Местные жители услышали взрыв. Лебедев добавил, что после удара с неба сыпались пыль и песок. В Минобороны опять же не комментировали такую информацию.