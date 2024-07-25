Еще в одном регионе кратно увеличили выплату за участие в СВО

Власти Челябинской области кратно увеличили размер выплаты при подписании контракта для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Ura.ru.

Корреспондент издания проинформировал, что депутаты Законодательного собрания региона увеличили размер единовременной выплаты более чем в два раза — с 305 тысяч рублей до 705 тысяч рублей.

Принятый депутатами закон вступил в силу 1 августа.

В июле сразу несколько российских регионов повысили выплаты при заключении контракта с Минобороны для выполнения задач СВО. Так, в Дагестане выплату увеличили в пять раз, а в Волгоградской области новобранцы будут получать миллион рублей вместо 500 тысяч, которые платили раньше. В Москве призвавшиеся из столицы контрактники при поступлении на службу получат единовременно почти два миллиона рублей.