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На Западе предупредили Украину о рисках из-за обострения израильского конфликта

Очередной виток обострения израильского конфликта затруднит операции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает американский портал The Business Insider.

Украину предупредили о рисках из-за обострения израильского конфликта
© Lenta.ru

«Перенаправление поставок артиллерийских снарядов в Израиль значительно затруднит военные операции Украины, заставит уменьшить их масштаб и в конечном итоге увеличит риск для стратегических позиций войск и территорий», — пишут авторы материала, отмечая, что производственных мощностей Запада не хватает для поддержки Украины.

Ранее бюджетное управление Конгресса США сообщило, что рекордный дефицит американского федерального бюджета в 2024 году связан с выделением помощи Украине, Израилю и странам Индо-Тихоокеанского региона.

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