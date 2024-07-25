Названы преимущества системы РЭБ «Купол»

Новая российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол» позволяет эффективно воздействовать на приемные устройства вражеских БПЛА, рассказал KP.RU военный эксперт полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, эта система душит дроны ВСУ на земле и в космосе.

Проще говоря, «Купол» душит систему радиоуправления вражескими дронами на земле и в космосе, выносит им «мозги» и превращает в бесполезный кусок железа, — объяснил эксперт.



Полковник отметил, что до «Купола» были и другие системы, однако требовалась более эффективная модель. На «Куполе» теперь стоят новые радиочастотные обнаружители, благодаря которым можно быстро адаптироваться к меняющимся частотам дронов ВСУ.

Противник же тоже не дурак и постоянно эти частоты меняет (даже в процессе одного полета). А некоторые дроны и вовсе оснащены анализаторами спектра сигналов: то есть он видит попытку его перехватить и переходит на другой канал, — добавил Баранец.



Поэтому было необходимо адаптировать «Купол» к таким изменениям, подытожил эксперт.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что система «Купол Донбасса» управляется УФСБ по ДНР. По его словам, благодаря ей за неделю в регионе удалось перехватить или уничтожить 184 украинских беспилотника. Пушилин уточнил, что БПЛА были нацелены на гражданские объекты.