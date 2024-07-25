Самолеты РФ и Китая провели совместное патрулирование рядом с США

Минобороны России сообщило сегодня о совместном патрулировании российских и китайских самолетов над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана, подчеркнув, что оно не нарушало воздушное пространство иностранных государств. Об этом пишет ТАСС.

Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило ранее, что 24 июля «обнаружило, отследило и перехватило» два российских самолета Ту-95 и два китайских военных самолета H-6, летевших рядом с Аляской. При этом там отметили, что воздушные суда «оставались в международном воздушном пространстве».

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По данным Минобороны России, ракетоносцы Воздушно-космических сил РФ и бомбардировщики Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая провели совместное воздушное патрулирование в сопровождении истребителей Су-30СМ и Су-35С.

«Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана», - пояснили в ведомстве.



Во время патрулирования продолжительностью более пяти часов в новом районе совместных действий были отработаны вопросы взаимодействия. Самолеты ВКС РФ и ВВС Китая не нарушали воздушное пространство иностранных государств и «действовали строго в соответствии с положениями международного права», подчеркнули в российском военном ведомстве.