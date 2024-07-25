Ту-95МС ВКС РФ провели совместное патрулирование с самолетами НОАК

Минобороны России сообщает о совместном патрулировании российских и китайских самолетов.

В составе авиагруппы находились российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России и стратегические бомбардировщики Хун-6к ВВС НОАК. Они провели воздушное патрулирование над северной частью Тихого океана, а также над акваториями Чукотского и Берингова морей.

«В ходе полета российскими и китайскими экипажами в новом районе совместных действий отработаны вопросы взаимодействия на всех этапах воздушного патрулирования», - отметили в МО РФ.



Авиагруппу прикрывали самолеты Су-30СМ и Су-35С ВКС России. При этом продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила более пяти часов.

Уточняется, что на отдельных этапах маршрута авиагруппа сопровождалась истребителями иностранных государств, в число которых, судя по предоставленному российским оборонным ведомством видео, вошли истребители F-35, F-16 и F/A-18.

В Минобороны России подчеркнули, что самолеты ВСК России и ВВС НОАК действовали строго в соответствии с положениями международного права, не допуская нарушения воздушного пространства иностранных государств.

Завершив совместное воздушное патрулирование, российские и китайские самолеты вернулись на аэродромы базирования.