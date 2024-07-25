Батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен из-за действий нетрезвых командиров. Об этом заявил пленный боец ВСУ Эдуард Савеленко, передает ТАСС.

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«Когда нас привезли в Часов Яр, мы поняли, что в армии наркотики распространены. И сами командиры находились в состоянии наркотического опьянения», — сказал он.



Савеленко отметил, что командиры ВСУ управляли солдатами в таком состоянии. Военнопленный служил в 40-м отдельном стрелковом батальоне.

Ранее пленный военнослужащий Дмитрий Ромаев заявил, что командование обещало бойцам поход на Белгород сразу после взятия Волчанска. По его словам, командиры говорили, что разрешат солдатам грабить, насиловать и заниматься беспределом. До этого другой пленный ВСУ Сергей Кожемяко заявлял, что украинское командование скрывает от военных, что их отправят на штурм.