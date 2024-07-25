ВСУ начали использовать тактику воздушных засад на Соледарском направлении
Украинские войска на Соледарском направлении начали использовать новую тактику воздушных засад, но при этом добровольческая бригада имени Александра Невского достигает тактических успехов.
Замначальника штаба бригады рассказал военкору RT Александру Симонову о боях к западу от Соледара в направлении Славянска: по его словам, бои ведутся круглые сутки, противник получает удары артиллерии, танков и FPV-дронов. При этом из-за неспособности к контратаке украинские войска вынуждены были сосредоточиться на воздушных атаках российских позициях.
Собеседник RT рассказал о новой тактике ВСУ: их дрон-камикадзе зависает над участком дороги и поджидает российскую технику, а когда она подъезжает и глушит беспилотник, он падает на машину и инерции хватает на взрыв боеприпаса.
Командир миномётного расчёта с позывным Сухарь ранее рассказал военкору RT Владу Андрице, как украинские военные воюют против гражданских в Кременной.
По его словам, взрослые жители вздрагивают, когда слышат прилёт, а ребёнок продолжает идти, потому что родился в таких условиях и уже привык.