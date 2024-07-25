Российские военные ударом «Искандера-М» уничтожили порядка 40 зарубежных инструкторов и до 100 военных в промзоне Харькова, где располагался пункт временной дислокации иностранных наёмников.

«Нанесён ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в здании строительной компании «Скорпион» в промзоне города Харькова. В результате удара уничтожены до 100 боевиков, из них 40 зарубежных инструкторов», — сообщили в Минобороны России.



Кроме того, в результате удара были уничтожены порядка 60 солдат ВСУ.

Ранее российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по командному пункту 63-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в Красном Лимане.