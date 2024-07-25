Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули один их ключевых населенных пунктов – Константиновку – на фоне заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности к переговорам. Об этом пишет «Царьград».

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Издание напомнило, что Константиновка является последним крупным населенным пунктом перед Краматорском, откуда открывается дорога на Славянск.

«Машины с офицерами внезапно выехали из Константиновки в более безопасные места, несмотря на ожидания и надежды, что это шанс для них проявить себя и командовать не с радаров, а с фронта», - приводится в статье заявление представителей 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.



При этом и ранее украинские военнослужащие говорили о том, что офицеры редко идут в бой с простыми солдатами. Примечательно, что отъезд руководства произошел на фоне заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева к переговорам, отмечает издание.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе своего визита в Китай заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. При этом, по его словам, переговоры должны быть рациональными, практичными и направленными «на достижение справедливого и прочного мира». В свою очередь в Кремле подчеркнули, что такое заявление идет в унисон с позицией Москвы, однако очень важны детали, которых пока нет.