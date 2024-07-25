ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Борисполе на Украине

Подполье: удар нанесён по аэродрому в Борисполе на Украине
Удар был нанесён по аэродрому в Борисполе на Украине, произошло несколько взрывов, в том числе со стороны нефтебазы.
Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Forbes: ВС РФ нанесли значительный ущерб авиации ВСУ
«Первый взрыв был мощный, но про детонацию не сообщают. Последующие взрывы шли со стороны нефтебазы аэропорта», — сказал он.
По данным Лебедева, микрорайоны Княжицкий и Аэропортовский оцеплены.
Кроме того, удар был нанесён в районе ж/д станции на Украине.