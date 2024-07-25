ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Борисполе на Украине

Удар был нанесён по аэродрому в Борисполе на Украине, произошло несколько взрывов, в том числе со стороны нефтебазы.

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Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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«Первый взрыв был мощный, но про детонацию не сообщают. Последующие взрывы шли со стороны нефтебазы аэропорта», — сказал он.



По данным Лебедева, микрорайоны Княжицкий и Аэропортовский оцеплены.

Кроме того, удар был нанесён в районе ж/д станции на Украине.