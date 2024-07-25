Мобилизация: последние новости на сегодня 25 июля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 25 июля 2024, в материале «Рамблера».

Буддисты освятили автомобиль для военных СВО

Шэрээтэ лама Читинского дацана Баир Лама Цымпилов принял участие в обряде освящения автомобиля повышенной проходимости для военных в зоне проведения специальной военной операции, сообщает runews24.ru.

Пожертвования на покупку и ремонт машины собирали прихожане, которые посещают Агинский и Читинский дацаны. После сбора деньги направили в краевое отделение «Народного фронта».

За два года проведения СВО забайкальский филиал «Народного фронта» восстановил и отправил на передовую 100 транспортных средств.

В Думе предлагают ЦБ изобразить на купюрах героев СВО и освобождённые города

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением нанести на обновлённые российские банкноты и монеты изображения погибших героев спецоперации на Украине и освобождённых в ходе СВО городов, сообщает RT.

По словам депутата, такие банкноты должны быть не «памятными» с ограниченной серией, а массовыми, широко используемыми всеми жителями России.

«Только в этом случае будут решены задачи увековечивания памяти о погибших героях и воспитания российской молодёжи», — указала Лантратова.



Жители Пионерского собрали гуманитарную помощь раненым бойцам СВО

Накануне Дня Военно-морского флота сотрудники администрации, образовательных учреждений, предприниматели и другие жители города Пионерский собрали партию необходимых вещей для раненых бойцов в 1409-й военно-морской клинический госпиталь Минобороны России, сообщает kaskad.tv.

Муниципальный штаб «Мы Вместе» продолжает сбор гуманитарной помощи. Там принимают на постоянной основе продукты питания длительного хранения, теплую одежду, медикаменты.

Желающим помочь следует обратиться по адресу: город Пионерский, Флотская, 2, отдел социальной поддержки населения.