Куба анонсировала заход кораблей Балтийского флота в порт Гаваны

Корабли Балтийского флота посетят порт Гаваны с 27 по 30 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства Революционных вооруженных сил Кубы.

По данным ведомства, группа состоит из учебного корабля «Смольный», патрульного корабля «Неустрашимый» и танкера «Ельня». В сообщении подчеркивается, что визит кораблей других стран на Кубу — историческая практика кубинского правительства с дружественными странами.

Во время визита в Гавану российские моряки нанесут «визит вежливости» к командующему Революционными морскими вооруженными силами Кубы и губернатору столицы. Кроме того, они осмотрят культурные и исторические достопримечательности города.

Напомним, что это уже второй визит российских военных кораблей на Кубу за это лето. 12 июня в Гавану прибыла ударная группа Северного флота — в ее составе были фрегат «Горшков», атомная подводная лодка «Казань», нефтяной танкер «Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». Они пробыли в порту кубинской столицы пять дней — до 17 июня.