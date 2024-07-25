Минобороны сообщило о поражении опорных пунктов ВСУ

Расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) "Акация" группировки войск "Север" поразил опорные пункты, склад боеприпасов и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ, также предоставив видео боевой работы артиллеристов.

"На кадрах самоходная артиллерийская установка "Акация" будто затаилась в лесу. Работает с закрытой огневой позиции. Расчет выполняет боевую задачу, как только разведка сообщает координаты цели. <…> В этот раз поразили опорные пункты, склад боеприпасов и живую силу ВСУ", - говорится в сообщении.

По словам командира взвода с позывным Волк, артиллеристы выполняют задачи круглосуточно. "Поражаем пехоту, не даем провести ротацию личного состава. Поражаем бронированную технику", - сказал он.



В ведомстве добавили, что российские расчеты САУ придерживаются принципа скрытности и внезапности, так как за ними практически все время охотятся дроны противника. "И главное - грамотная маскировка. Кроме масксети, есть еще сетка-рабица, наварена металлическая основа. Также дополнительная защита - бревна от FPV-дронов. Они помогают сохранить орудие", - отметили там.