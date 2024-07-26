Под Авдеевкой сожгли технику и взяли пленных

Мотострелки группировки войск «Центр» взяли в плен семерых украинских военных, а также уничтожили танк и бронеавтомобиль ВСУ во время штурма опорного пункта на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ. Как пишет РИА Новости, противник пытался контратаковать при помощи бронеавтомобиля, но был поражен огнем из гранатомета и ударными дронами. Выжившие военнослужащие украинских войск покинули бронеавтомобиль и в дальнейшем также сдались в плен.

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Военнослужащие мотострелкового батальона группировки войск «Центр» в ходе выполнения задач на авдеевском направлении уничтожили танк Т-64, бронеавтомобиль «Макс-Про» и захватили опорный пункт ВСУ, в котором противник сдался в плен, — сообщили в МО РФ.



Ранее украинские источники сообщили, что ВСУ попали в котел в районе населенного пункта Прогресс. Ситуация возникла из-за хаотичного отступления одной из пехотных бригад. В окружении оказались батальоны 31-й отдельной мехбригады. Им на помощь бросились подразделения 47-й бригады ВСУ, но не смогли исправить ситуацию. Уточняется, что управление осложняется потерей всех ротных командиров.

Военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс заявлял, что целая бригада украинских военнослужащих была разгромлена у села Прогресс в ДНР. Он предположил, что «бригада просто рассыпалась» на фоне общих проблем с командованием и управлением.