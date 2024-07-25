Спецоперация на Украине 25 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 25 июля 2024 года.

Минобороны рассказало о работе тяжелых снайперов в зоне СВО

Российские снайперы сорвали ночную ротацию подразделений противника, сообщает ТАСС.

Бойцы группы тяжелых мобильных снайперов «Конрад» сорвали попытку провести ночную ротацию на южнодонецком направлении. Огонь по врагу велся из засады с использованием крупнокалиберных снайперских винтовок, тепловизионных приборов и насадок отечественного производства.

Крупнокалиберные снайперские винтовки — особый вид снайперских винтовок калибра от 9 мм до 20 мм. Как правило, существенно превосходят обыкновенные снайперские винтовки по эффективной дальности стрельбы, энергии пули, габаритам, массе и отдаче.

Минобороны сообщило о поражении авиаракетами опорного пункта и живой силы ВСУ

Модернизированный российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52М поразил авиаракетами опорный пункт и живую силу противника, сообщает ТАСС.

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по заданным координатам.

После применения авиационных средств поражения машина выполнила противоракетный маневр, выпустила тепловые ловушки и вернулась на аэродром вылета.

МО заявило о продвижении штурмовых подразделений на авдеевском направлении

Российские снайперы уничтожили наблюдателей и пулеметный расчет Вооруженных сил Украины, поддержав наступательные действия штурмовых подразделений, сообщает ТАСС.

Это произошло на авдеевском направлении. Военнослужащие изучили действия противника и в нужный момент уничтожили цель.

Снайперы уничтожили цели противника на дистанции около 1 тыс. м, несмотря на сложный рельеф, минные заграждения, артиллерийские обстрелы и постоянное присутствие в воздухе дронов противника.