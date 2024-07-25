Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ при помощи FPV-дронов

Расчеты ударных FPV-дронов отряда специального назначения "Вега" в составе группировки войск "Юг" сорвали ротацию подразделений ВСУ, уничтожив все выявленные цели. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов отряда специального назначения "Вега" в составе группировки войск на авдеевском направлении сорвали очередную попытку ротации подразделений ВСУ", - сказали в ведомстве.



Там рассказали, что в ходе боевого вылета было выявлено движение группы противника на линии боевого соприкосновения. После обнаружения вражеской пехоты командованием соединения было принято решение на применение ударных дронов. Умело управляя беспилотником, оператор несколькими точными попаданиями уничтожил все выявленные цели.

В Минобороны отметили, что операторы беспилотников круглосуточно осуществляют разведку позиций ВСУ, передвижений вражеской техники, подвоза боеприпасов и провизии. Кроме того, информация, получаемая с беспилотников в режиме реального времени, обеспечивает продвижение штурмовых отрядов и корректирует огонь артиллерии подразделений группировки.