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Минобороны сообщило об уничтожении наблюдательных пунктов ВСУ

Расчеты самоходных минометов особой мощности 2С4 "Тюльпан" группировки войск "Восток" уничтожили наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны сообщило об уничтожении наблюдательных пунктов ВСУ
© РИА Новости
"Расчеты 240-мм самоходных минометов особой мощности 2С4 "Тюльпан" артиллерии группировки войск "Восток" уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на южнодонецком направлении", - сказали в ведомстве.

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Там отметили, что основная задача минометов "Тюльпан" - уничтожение укрепрайонов, бетонных сооружений, боевой техники и личного состава ВСУ. Для стрельбы применяют боеприпасы нескольких видов, в том числе активно-реактивные. Это позволяет уничтожать цели на расстоянии до 20 км.

"Цели поступают ежедневно. В данный момент - это укрытия противника и бетонные сооружения. Используем активно-реактивные мины. Сегодня была цель - наблюдательные пункты противника. Все это надо уничтожать, чтобы наша пехоты проходила вперед", - рассказал командир боевой машины 2С4 "Тюльпан" с позывным Гарик на видео, распространенном Минобороны РФ.

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