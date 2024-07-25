Минобороны сообщило об уничтожении наблюдательных пунктов ВСУ

Расчеты самоходных минометов особой мощности 2С4 "Тюльпан" группировки войск "Восток" уничтожили наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты 240-мм самоходных минометов особой мощности 2С4 "Тюльпан" артиллерии группировки войск "Восток" уничтожили наблюдательные пункты ВСУ на южнодонецком направлении", - сказали в ведомстве.



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Там отметили, что основная задача минометов "Тюльпан" - уничтожение укрепрайонов, бетонных сооружений, боевой техники и личного состава ВСУ. Для стрельбы применяют боеприпасы нескольких видов, в том числе активно-реактивные. Это позволяет уничтожать цели на расстоянии до 20 км.