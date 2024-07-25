NORAD отследило полет военных самолетов РФ и КНР у Аляски

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) утверждает, что в среду отследило полет двух российских и двух китайских военных самолетов у Аляски.

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"Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки обнаружило и отследило два российских Ту-95 и два военных самолета КНР H-6, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски 24 июля 2024 года", - говорится в заявлении.



Американские военные отмечают, что российские и китайские самолеты "оставались в международном воздушном пространстве и не входили ни в американское, ни в канадское суверенное воздушное пространство".

США и Канада подписали договор о создании NORAD 12 мая 1958 года на заре холодной войны. Главная цель - обеспечивать раннее оповещение о пусках баллистических ракет и защиту от самолетов и крылатых ракет, вторгающихся в воздушное пространство двух стран.