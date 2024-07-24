Провальную операцию украинских спецслужб по вербовке российского пилота и угону бомбардировщика Су-34 ВС РФ в 2022 году лично санкционировал Валерий Залужный, занимавший в тот период должность главкома Вооруженными силами Украины. Об этом пишет RT.

По данным портала, летом 2022 года агенты спецслужб подготовили и провели операцию по вербовке российского военного летчика с тем, чтобы ударить по имиджу России.

Российская контрразведка смогла получить информацию о готовящейся акции, проинструктировала военлета о том, как ему дальше действовать. В частности, ему посоветовали договориться с кураторами из Киева о месте и времени посадки воздушного судна.

В день, на который был назначен перелет, российские военные ударили по авиабазе, на которой собрались офицеры ВСУ. Погиб командир части, 17 военнослужащих получили ранения, были уничтожены два истребителя.

На фоне катастрофы правоохранители задержали полковника Романа Червинского, служившего в ССО. В рамках уголовного дела ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Российский летчик рассказал о процессе его вербовки для угона на Украину Ту-22М3

Журналисты отметили, что спецназовец не признает вины в провале проекта, твердит, что был рядовым исполнителем, входил в межведомственную группу.

По его словам, распоряжение о создании группы подписал главком ВСУ Валерий Залужный. Документ хранился в сейфе начальника штаба воинской части, в которой он служил.

В ходе допроса Червинский сообщил также, что СБУ работала с тремя летчиками, но в конечном итоге было решено сосредоточиться на вербовке только одного из них.