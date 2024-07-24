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Опубликовано видео сопровождения британских самолетов над Черным морем

Российский истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил поднимался в воздух на перехват самолета-разведчика RC-135 и двух истребителей «Тайфун» ВВС Великобритании над Черным морем.

Опубликовано видео сопровождения британских самолетов над Черным морем
© РИА Новости

Кадры перехвата публикует российское оборонное ведомство. При появлении нашего истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от Государственной границы России. Ее нарушения не допущено.

Ранее три французских самолета приблизились к нашей границе над черноморской акваторией. Это были самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя «Рафаль-С». Экипаж истребителя Су-27 прогнал непрошеных гостей.

Военные новости
Николай Баранов