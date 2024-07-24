Песков назвал предпочтительный способ закончить СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мирные переговоры являются предпочтительным способом окончания СВО. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, однако цели Москвы он назвал безальтернативными. Он также добавил, что Россия планирует достичь своих целей любым способом.

«У нас есть задачи обеспечить наши интересы, обеспечить нашу безопасность — и для нас, и для будущих поколений. И, конечно, мирный процесс предпочтительнее, специальная военная операция началась только после того, как все наши опасения, все наши призывы были решительно отвергнуты. СВО началась как крайнее средство достижения наших целей», — заявил он.



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