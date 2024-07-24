Чехия заявила о запуске новой инициативы по снарядам для ВСУ

На Украину до конца года прибудут 0,5 млн снарядов для 155-мм орудий, рассказала министр обороны Чехии Яна Чернохова. Об этом пишет Denik N.

Вместе с тем, уточнила глава ведомства, республика не остановится после реализации первого проекта.

В настоящее время, заметила Чернохова, ведется работа над следующей инициативой, в рамках которой на Украину в 2025 году будут направлены дополнительные сотни тысяч снарядов. По ее словам, в проекте уже согласились участвовать пять оружейных компаний.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что Прага активно работает над продолжением проекта по отправке ВСУ боеприпасов.

Дипломат отметил, что инициативу в настоящее время поддерживают 18 стран.