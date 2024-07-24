В Британии отреагировали на удар ВС РФ по западным наемникам

Ракетный удар по западным наемникам, воюющим на стороне украинской армии, в Харьковской области нанес серьезный ущерб иностранным инструкторам. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

"Это довольно разрушительный удар. Он вызовет серьезную тревогу в западных странах, особенно в тех, из которых эти инструкторы приехали", — заявил он.



23 июля расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" ударил по пункту временной дислокации специалистов из западных стран в н.п. Дергачи Харьковской области. В результате удара уничтожены около 50 иностранных инструкторов.

Удар «Искандеров» по 300 дронам ВСУ запечатлели на видео

Военный обозреватель Илья Головнев подчеркнул, что наемники неспроста становятся одной из главных целей российских войск.

22 июля в результате ракетного удара, который Вооруженные силы России нанесли по Одессе, были уничтожены 18 бойцов британской Специальной воздушной службы (SAS), еще 25 получили ранения.