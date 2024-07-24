Германия ускорит строительство военных заводов

Власти Германии намерены ускорить строительство оружейных заводов. В немецком правительстве готовят стратегический документ по развитию оборонной промышленности, который предусматривает устранение бюрократических и иных барьеров на пути создания новых военных производств. Процедуры согласования и утверждения планируется упростить, сроки сократить, а граждан лишить возможности высказывать свое несогласие. Подробные детали документа представители правительства не раскрывают, но, по информации газеты Handelsblatt, принят он может быть уже в августе.

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Министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек в интервью газете заявил, что Германия с учетом всех геополитических угроз должна взять на себя ведущую роль в Евросоюзе.

"Все в Европе ждут Германию, но никто в мире не будет ждать Европу", - сказал Хабек, добавив, что и обычным немцам надо сплотиться ради "самоутверждения своей страны перед лицом изменившейся ситуации в мире".



Хабеку вторит и представитель "канцлерской" социал-демократической партии (СДПГ) Йоханнес Арльт. По его словам, Германия должна "стоять на своих собственных ногах" в военной сфере, а для этого ей необходима хорошо работающая и поддерживаемая государством оборонная промышленность.

"Этого требует напряженная обстановка в мире", - говорит Арльт.



В конце прошлого месяца СДПГ, еще недавно говорившая о себе как о "партии мира", представила план развития производства вооружений в Германии, предполагающий госинвестиции в военные производства, финансовые гарантии для оборонных компаний и ускорение процесса закупок оружия.

Под "геополитическими угрозами" и "напряженной обстановкой в мире" в Берлине, очевидно, понимают не только украинский конфликт. Помимо непосредственной войны с Россией Германия и другие европейские страны готовятся также и к возможному конфликту США с Китаем, в котором им, по всей видимости, также придется участвовать. Как отмечает в интервью изданию Nachdenkseiten бывший генеральный инспектор бундесвера генерал Харальд Куят, американцы намерены втянуть НАТО в этот будущий конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и при этом ждут от европейцев, что те проявят такое же единство и сплоченность, как в текущем столкновении с Россией.

На днях польский министр иностранных дел Радослав Сикорский призвал страны ЕС вооружаться, указывая на то, что США при любом следующем президенте будут уделять больше внимания Азии, и меньше - Европе. Это смещение американских приоритетов сейчас всерьез беспокоит европейцев, но, похоже, не из-за боязни войны в принципе, а в первую очередь потому, что они просто считают себя еще не готовыми к серьезному военному конфликту.

"Наша задача - объяснить нашим американским партнерам, что пока мы чувствуем угрозу со стороны России, мы не сможем в полной мере участвовать там (в АТР)", - сказал Сикорский в интервью изданию Politico, давая понять, что европейским странам нужно время, чтобы в достаточной мере вооружиться и подготовить войска для конфликта "на два фронта".



По мнению генерала Куята, Евросоюз еще может решить, будет ли он участвовать в конфликте США и Китая или предпочтет стать самостоятельным центром силы и "международным фактором стабильности". Но при этом Куят также отмечает, что сейчас ЕС не только не предпринимает никаких попыток урегулировать украинский конфликт, но напротив - публично осудил венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его мирные инициативы, предлагавшие "выход из тупика, в котором оказались европейцы".