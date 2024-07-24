Назван самый защищенный регион России

Калининградская область – один из самых защищенных регионов страны, заявил NEWS.ru врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных. По словам политика, российские власти обеспечивают в том числе и продовольственную безопасность.

Мы окружены, к сожалению, недружелюбными странами, однако при этом находимся под надежной защитой нашего государства. В Калининградской обрасти развернута внушительная войсковая группировка, а от воздушных атак прикрывают зенитно-ракетные бригады, — сказал Беспрозванных.



По его словам, на протяжении последних нескольких лет регион также работает над обеспечением продовольственной безопасности.

Мы полностью обеспечиваем свою потребность по таким основным продуктам, как зерно, молоко, мясо, яйца, картофель. По данным на 2023 год, например, у нас уровень обеспечения молочными продуктами составил 89,6 %, по овощам – 55,4 %. Мы как раз сейчас с нашими аграриями разрабатываем отдельную программу, которая бы позволила достичь полного самообеспечения и в этом отношении, — рассказал Беспрозванных.



Вместе с тем, политик обратил внимание на сложности перевозок по автодорогам. По его словам, через Литва разрешает провозить продукты по железной дороге по квотам, в размерах, которые условно не превышают размер 2022 года, но это «очень ограниченный объем».

Ранее Посол Литвы в Швеции, экс-глава МИД республики Линас Линкявичюс заявил, что «после вступления Швеции в Альянс Балтийское море стало внутренним для НАТО». Он отметил, что если Россия осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу, Калининград будет «нейтрализован первым».