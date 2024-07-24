Военэксперт одним словом оценил планы Rheinmetall построить завод для ВСУ
Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что армия России уничтожит любой завод Rheinmetall на Украине. Он не исключил, что озвученные германским концерном планы являются частью схемы по «распилу денег».
Предположу, что немцы хотят распилить деньги, учитывая боевые действия. Они тоже жить хотят. И все будут довольны. Как только построят, то его накроют «Искандеры». Но это очень сложное мероприятие — строить завод по производству боеприпасов, это год или дольше, а я верю, что все закончится раньше. Это называется военная коррупция, — считает Дандыкин.
Собеседник допустил, что Rheinmetall ограничится заливкой бетона. По его словам, сроки строительства оружейного завода занимают до двух лет.
Может что-то изобразят, зальют бетон и так далее. Немцы отлично понимают, что все подобные объекты Россия может уничтожить, — подытожил Дандыкин.
Ранее сообщалось, что Пентагон увеличил сумму контракта с корпорацией Lockheed Martin на производство РСЗО HIMARS до $1,9 млрд. Заказ обязали выполнить до 31 мая 2028 года. При этом в Минобороны США не уточнили, какое количество реактивных систем залпового огня рассчитывается произвести. Пентагон также не пояснил, будут ли их применять в Соединенных Штатах или в других странах.