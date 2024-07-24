Военэксперт одним словом оценил планы Rheinmetall построить завод для ВСУ

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что армия России уничтожит любой завод Rheinmetall на Украине. Он не исключил, что озвученные германским концерном планы являются частью схемы по «распилу денег».

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Предположу, что немцы хотят распилить деньги, учитывая боевые действия. Они тоже жить хотят. И все будут довольны. Как только построят, то его накроют «Искандеры». Но это очень сложное мероприятие — строить завод по производству боеприпасов, это год или дольше, а я верю, что все закончится раньше. Это называется военная коррупция, — считает Дандыкин.



Собеседник допустил, что Rheinmetall ограничится заливкой бетона. По его словам, сроки строительства оружейного завода занимают до двух лет.

Может что-то изобразят, зальют бетон и так далее. Немцы отлично понимают, что все подобные объекты Россия может уничтожить, — подытожил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что Пентагон увеличил сумму контракта с корпорацией Lockheed Martin на производство РСЗО HIMARS до $1,9 млрд. Заказ обязали выполнить до 31 мая 2028 года. При этом в Минобороны США не уточнили, какое количество реактивных систем залпового огня рассчитывается произвести. Пентагон также не пояснил, будут ли их применять в Соединенных Штатах или в других странах.