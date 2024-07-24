Российский истребитель «отогнал» от границы РФ три иностранных самолета

Российские средства контроля воздушного пространства 24 июля над акваторией Черного моря обнаружили воздушные цели, приближающиеся к границе РФ. Об этом сообщает Минобороны. Газета.Ru

Как уточняет министерство, истребитель сопроводил стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon ВВС Великобритании. RT на русском

«При приближении российского истребителя иностранные военные самолёты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации», — говорится в заявлении. ТАСС