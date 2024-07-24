ВКС РФ попали бомбой ФАБ-1500 в Малые Проходы ВСУ

Российский бомбардировщик Су-34 нанес удар авиабомбой ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции по пункту временной дислокации ВСУ на окраине села Малые Проходы в Харьковской области.

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Село это находится в нескольких километрах западнее Липцов, за обладание которыми идут ожесточенные бои.

Боевики ВСУ облюбовали под базу большой дом на окраине, рядом с лесом - чтобы удобно было сбежать в случае чего. Но убегать не пришлось. Местоположение противника узнала российская разведка, а от планирующей бомбы не убежишь.

ФАБ-1500 стерла с лица и дом, и надворные постройки - со всем их содержимым.