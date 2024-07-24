Военнослужащие Вооруженных сил России резко раскритиковали запрет смартфонов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Вечерняя Москва

24 июля Государственная дума проголосовала за поправку, согласно которой грубым дисциплинарным проступком будет считаться ношение бойцами СВО во время службы гаджетов, которые позволяют передавать онлайн данные геолокации. За данный проступок будет грозить дисциплинарный арест до 10 суток. Газета.Ru

По мнению командира взвода с позывным «Фенибут», никто не будет соблюдать этот запрет. Он допустил, что «максимум будет несколько показательных случаев, когда поймают каких-то пьяниц и повесят эти 10 суток». «Реальным наказанием станет перевод в штурмовики», — сказал военнослужащий. Он отметил, что сейчас любой гаджет является неотъемлемой частью экипировки военного. В первую очередь, это связь. Lenta.ru