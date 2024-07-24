Взрыв прогремел в воинской части под Полтавой

В Полтавской области Украины произошла детонация боеприпасов в воинской части. Об этом сообщает NV.ua.

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Взрыв прогремел на территории воинского подразделения в поселке Котельва под Полтавой 24 июля. В результате инцидента был разрушен жилой сектор на прилегающей территории и начался пожар в хозяйственном здании.

«Чрезвычайная ситуация устраняется силами спасателей и полиции», — заявила глава Котельвской сельской общины Татьяна Корост.



В настоящий момент устанавливается масштаб разрушений, а также количество пострадавших в результате инцидента. Власти попросили местных жителей не публиковать фото и видео из района происшествия.

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