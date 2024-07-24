Названы сроки вывода военных США из Нигера

Вывод военнослужащих армии США с территории Нигера завершится в начале августа текущего года. Об этом, как передает Agence France-Presse, сообщил представитель Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ) генерал Кеннет Экман.

"Вывод [военнослужащих] проходит хорошо, мы идем с опережением графика благодаря превосходной координации с нашими коллегами из Нигера. Рассчитываю, что он [вывод] будет завершен к началу августа", - отметил он.



В марте 2024 года Нигер разорвал военное соглашение с США, согласно которому на севере африканской страны была создана американская база беспилотников. Власти африканской республики указали, что соглашение было навязано и не отвечало интересам народа. В конце 2023 года в Нигере насчитывалось около 1,1 тыс. военных США, большинство из них были дислоцированы на базе близ Агадеса.

До переворота летом 2023 года, в результате которого президент Нигера Мохамед Базум был свергнут главой президентской гвардии Абдурахманом Тчиани, американские военнослужащие обеспечивали подготовку и разведывательные операции войск республики.