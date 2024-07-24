Экс-боец ВСУ заявил, что на Украине ослабевает желание вернуть территории

Желание украинцев вернуться к границам 1991 года ослабевает из-за усталости и потерь. Об этом со ссылкой на аналитика, бывшего украинского военнослужащего Виктора Коваленко пишет РИА Новости.

© globallookpress

Ранее Владимир Зеленский заявлял о необходимости вернуть Украину к границам 1991 года. Однако в марте 2024 года он впервые допустил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без выполнения этого пункта. Он заметил, что можно будет вернуться к дипломатическим методам решения конфликта после гипотетического выхода Вооруженных сил Украины (ВСУ) к границам 2022 года.

При этом Коваленко считает, что на Украине накапливается усталость от военных действий, растет понимание, что ВСУ занимают оборонительную позицию и потенциала для контрнаступления у них нет, а также уменьшается число сторонников возвращения к границам 1991 года.

«Украинский моральный дух по поводу возвращения всех территорий может идти на спад из-за истощения и тяжелых потерь», - пояснил Коваленко изданию Newsweek.



По его словам, Зеленский может воспользоваться нынешней ситуацией, чтобы избавиться от пророссийски настроенного Донбасса, так как значительная часть украинского общества «условно согласна с тем», что этот регион является финансовой обузой и мешает пути Украины в ЕС и НАТО.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе своего визита в Китай заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой. При этом, по его словам, переговоры должны быть рациональными, практичными и направленными «на достижение справедливого и прочного мира».