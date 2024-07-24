Боец "Мачете" отпугнул гранатой пытавшихся убить его в подвале солдат ВСУ

Об удивительном случае спасения рассказал штурмовик ВС РФ с позывным "Мачете" в репортаже военкора Дмитрия Кулько.

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Вместе с напарником он зашел на окраину Часова Яра. Укрываясь от вражеских дронов, запрыгнул в ближайший подвал, но оказалось, что там находились солдаты ВСУ.

"Взяли меня под прицел. А у меня здесь граната лежит Ф-1 для себя, чтобы в плен не попадать, - вспоминает боец. - Я ее выхватил, сразу чеку дергаю: "Ну что, помрем все вместе". Они начали по рации спрашивать у командования, что делать. Там отвечают: "Валите, у вас будет время выпрыгнуть". Я говорю: "У вас не будет времени, мы все ляжем. Все, я гранату убираю, мне в спину не стреляйте". В этот момент я резко выпрыгиваю и гранату закидываю".



Уходя, боец все же получил ранение. Сейчас он лечится в госпитале.