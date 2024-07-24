Посол Израиля сравнила угрозу войны с Ливаном с 85-й из 90 минут футбольного матча
Израиль находится в шаге от войны с Ливаном. Об этом в интервью с корреспондентом телеканала RTVI сообщила израильский посол в России Симона Гальперин.
«Если время футбольного матча — 90 минут, то я бы сказала, что мы находимся примерно на 85-й минуте», — сказала дипломат.
По словам Гальперин, Израиль надеется на посредничество крупных международных игроков, в том числе и России, имеющих влияние на Иран, стоящий за шиитским радикальным движением «Хезболла» в Ливане.
«Надо дать шанс дипломатии», — подчеркнула посол.
Ранее израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля готова нанести неожиданный удар по Ливану.