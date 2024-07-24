Посол Израиля сравнила угрозу войны с Ливаном с 85-й из 90 минут футбольного матча

Израиль находится в шаге от войны с Ливаном. Об этом в интервью с корреспондентом телеканала RTVI сообщила израильский посол в России Симона Гальперин.

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«Если время футбольного матча — 90 минут, то я бы сказала, что мы находимся примерно на 85-й минуте», — сказала дипломат.



По словам Гальперин, Израиль надеется на посредничество крупных международных игроков, в том числе и России, имеющих влияние на Иран, стоящий за шиитским радикальным движением «Хезболла» в Ливане.

«Надо дать шанс дипломатии», — подчеркнула посол.



Ранее израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля готова нанести неожиданный удар по Ливану.