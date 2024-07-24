Участник СВО рассказал о возвращении в мирную жизнь

Военнослужащим, вернувшимся с зоны спецоперации, приходится заново привыкать к мирной жизни. Российский военный Вадим, который после ранения вернулся домой, рассказал «ФедералПресс», с какими сложностями ему пришлось столкнуться.

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«Во время прогулки в парке в 150 метрах неожиданно появилась «газель». Я автоматически вскинул руки, как будто у меня на плече был гранатомет, делаю поправку на ветер и стреляю несуществующим гранатометом. Не знаю почему, но так среагировал. Она неожиданно появилась», – вспоминает боец ВС РФ.



Военный рассказал, что ему после возвращения предоставили психолога, с которым он работал, выполнял домашнее задание, записывал моменты, которые его волновали. Работа с психологом помогла, и такие эксцессы, как с «газелью», больше не повторялись.

Автор телеграм-канала «Дневник штурмовика» добавил, что первое время тяжело было ходить без оружия и в гражданской одежде.

Напомним, российский военный рассказал, что ВСУ разбегутся, если им перестанут платить зарплаты.