ЗРПК «Панцирь-С1» поразил украинский дрон в зоне проведения СВО

Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» уничтожил украинский ударный беспилотник в зоне спецоперации. Воздушное пространство в зоне ответственности расчета мониторится круглосуточно.

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Для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Также на нем установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом 1400 выстрелов.

«Отличная машина. Очень рад, что на эту машину попал, что служу. Вопросов вообще нет. По-разному бывает, разная обстановка, разная местность и противник на разных участках работает по-разному. Но в основном работаем по БПЛА», - рассказал начальник расчета «Панцирь-С1» Олег.



Вооружение ЗРПК позволяет сбивать любые воздушные цели, несущие угрозу нашим позициям. Для того, чтобы привести грозную машину из походного режима в боевой расчету необходимо всего 10 секунд.

Ранее Минобороны опубликовало кадры боевой работы другого комплекса «Панцирь-С1», экипаж которого обнаружил воздушную цель, идентифицировал ее как ударный дрон, взял на сопровождение и уничтожил. Наши бойцы называют беспилотники ВСУ легкими целями, для уничтожения которых не требуется много сил.