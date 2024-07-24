«Искандер-М» уничтожил командный пункт 63-й бригады ВСУ в Красном Лимане

Вооруженные силы России нанесли удар «Искандером» по командному пункту 63-й бригады ВСУ в населенном пункте Красный Лиман Донецкой народной республики. Об этом сообщило Минобороны РФ. Российская газета

«Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесен ракетный удар по разведанному месту размещения командного пункта 63-й механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Красный Лиман. В результате удара уничтожены командный пункт 63 омбр (отдельной механизированной бригады - прим. ТАСС) с оперативным составом, две командно-штабные машины пункта управления БПЛА, 10 БПЛА самолетного типа, более 300 FPV-дронов, антенно-мачтовое устройство, 3 единицы автомобильной техники повышенной проходимости», - сказали в МО РФ. ТАСС

До этого сообщалось, что истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ атаковали пункт временной дислокации украинских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО), закрепленной за группировкой «Запад». По данным Минобороны, для удара ВКС использовали авиабомбы ФАБ-500. Газета.Ru