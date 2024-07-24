Сырский назвал ограничения для истребителей F-16 на Украине

Переданные Украине F-16 будут находиться «в 40 км или более» от линии соприкосновения войск, чтобы их не сбили российские военные. Об этом заявил в интервью газете Guardian главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно как минимум 120-130 истребителей F-16. СМИ писали, что первые машины Киев получит в июне-июле. Поставки самолетов Украине обещали Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия. 10 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Дания и Нидерланды начали передавать Украине F-16.

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Однако 19 июля Владимир Зеленский уточил, что обещанные самолеты так и не поступили на Украину. По его словам, с момента обещания их поставки прошло уже 18 месяцев.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что знает, когда страны Запада поставят на Украину первые истребители F-16.

«Я знаю, [когда Киев получит F-16]. Но я не могу вам об этом рассказать, к сожалению», - пояснил он на соответствующий вопрос журналистов.



Сырский также отметил, что украинское командование намерено использовать F-16 для укрепления противовоздушной обороны страны и более эффективной работы против российских крылатых ракет.

«Однако существуют пределы того, чего могут достичь F-16. Они должны оставаться в 40 км или более от линии фронта из-за риска, что Москва их собьет», - пояснил главком ВСУ.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо ранее пообещал ранее обеспечить Украину боеприпасами для самолетов F-16. А в Польше предупредили, что угрозой для американских самолетов могут стать российские МиГ-31БМ, оснащенные «адски опасными» ракетами Р-37.