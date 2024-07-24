Удар «Искандеров» по 300 дронам ВСУ запечатлели на видео

Командный пункт 63-й механизированной бригады украинской армии в Красном Лимане с более чем 300 FPV-дронами уничтожен ударом расчета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», видео удара опубликовало Минобороны.

Уничтожены оперативный состав, две командно-штабные машины пункта управления беспилотниками, 10 дронов самолетного типа, свыше 300 FPV-дронов, антенно-мачтовое устройство, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также уничтожено три единицы автомобильной техники повышенной проходимости.

Минобороны заявило об ударе «Искандером» по эшелону ВСУ под Харьковом. Что известно о последствиях атаки?

Ранее удар «Искандеров» по лагерю иностранных наемников в Харьковской области уничтожил около 50 инструкторов западных стран.