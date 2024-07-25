«Пусть детишек в армию отправят»: идея штрафбатов возмутила участников СВО

Депутаты Госдумы, которые хотят создавать штрафбаты для участников СВО, сначала должны отправить на фронт своих детей, написали в Telegram-канале ДШРГ «Русич». Таким образом бойцы разведгруппы оценили инициативу генерала Виктора Соболева о новом виде наказания для военных, серьезно нарушающих дисциплину.

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Если они хотят создавать штрафные роты и штрафные батальоны, то пусть сначала своих детишек в армию отправят и на фронт, а потом выпендриваются. Сидят кайфуют, дети у них в Америке живут, едят в ресторанах, а бойцы, которые не могут уволиться, должны еще при этом бежать в штрафные роты по прихоти командования, — говорится в сообщении «Русича».



Члены подразделения подчеркнули, что пишут с «запрещенных вчера гаджетов». Они уже заявляли, что к новому закону относятся безразлично и если кому-то не нравится — пускай бойцов увольняют.

Накануне, 24 июля, 24 депутата ГД проголосовали против закона о наказании военных на СВО за ношение гаджетов. Парламентарий Дмитрий Кузнецов сообщил, что на заседании развернулась дискуссия. Депутат Алексей Журавлев назвал законопроект сырым и выразил опасения насчет злоупотреблений военной полиции.

В соответствии с новыми нормами военнослужащим может грозить до 10 суток ареста за пользование смартфоном. Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что запретить бойцам использовать смартфоны в зоне СВО не получится. По его словам, технические средства дают бойцам необходимые в бою опции.