В Харькове сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры после ракетного удара

В Харькове на объекте инфраструктуры после ракетного удара начался сильный пожар. Об этом в Игорь Терехов.

«Ракетами был атакован инфраструктурный объект. На месте попадания сильный пожар», — заявил чиновник.



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Ранее Терехов сообщал о громких звуках взрывов в городе. Какой именно объект был поврежден в результате атаки, не уточняется.

23 июля Терехов оценил масштабы разрушения городских коммунальных систем. По его словам, энергетическая и тепловая инфраструктура города находится в критическом состоянии.