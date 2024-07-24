Украинский комплекс ПВО "Стрела-10" не смог обнаружить и поразить "Ланцет"

ВСУ потеряли очередной зенитный ракетный комплекс 9К35 "Стрела"- 10. Боевую машину обнаружили в районе населенного пункта Питомник (Харьковская область) разведывательным беспилотником, а затем по ней ударили "Ланцетом".

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Как сообщает Telegram-канал "Северный Ветер", экипаж попытался спрятать ЗРК под деревьями, но это не стало помехой российскому барражирующему боеприпасу, и он точно поразил цель.

В результате начавшийся на борту пожар полностью вывел из строя пусковую установку, а боевики просто сбежали.

Устаревшие версии "Стрелы-10" формированиям киевского режима достались в наследство от Советской Армии в начале 90-х годов. Перед началом специальной военной операции у противника насчитывалось 75 единиц такой техники. В настоящее время известно об уничтожении 30 из них.