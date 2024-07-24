В Эстонии признали превосходство России над Западом в гонке вооружений

Командующий силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило считает, что российский военно-промышленный комплекс опережает западный. Его мнение привел портал эстонского гостелерадио ERR.

По словам эстонца, «России не потребовалось много времени, чтобы встать на военные рельсы», это помогло ей выйти вперед в гонке вооружений, а ее военная промышленность опередила западную. Однако Мерило уверен, что «технологическое, экономическое и военное превосходство» НАТО позволит странам альянса быстро обогнать Россию.

Как ранее писала «Парламентская газета», по информации СМИ, многие европейские страны рассматривают возможность возобновления обязательного призыва на военную службу из-за угрозы конфликта с Россией. По мнению руководителя отдела евразийских исследований в Институте внешнеполитических исследований США Роберта Гамильтона, конфликт на Украине стал предупреждением НАТО о том, что необходимо восстанавливать оборонительный потенциал.