Над российским регионом за 1,5 часа уничтожены 18 беспилотников

Над Курской областью за 1,5 часа уничтожены 18 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«24 июля текущего в период в период с 21:30 до 23:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.



Как рассказал ранее глава региона Алексей Смирнов, коптеров атаковал работавшие на уборке урожая комбайны. Трое сельскохозяйственных рабочих получили ранения, они были доставлены в больницу. Кроме того, беспилотники атаковали территорию промышленного предприятия в Судже.